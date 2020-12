W amerykańskim mieście Mossyrock ludzie nie wierzą w koronawirusa i zachowują się tak, jakby nie było zarazy

Jay Inslee kazał zamknąć restauracje, bary i siłownie oraz ograniczyć liczbę klientów w sklepach. Zasady te obowiązują we wszystkich hrabstwach stanu Waszyngton do 4 stycznia. Firmy, które się do tego nie zastosują, mogą zostać ukarane grzywnami. Ale burmistrz Sasser wprowadził swoje prawo i większość ludzi go popiera.

W miasteczku Mossyrock w stanie Waszyngton większość ludzi nie wierzy w koronawirusa i wbrew zakazom zachowują się tak, jakby w Ameryce nie było zarazy. Burmistrz Mossyrock, Randall Sasser, wydał w listopadzie zarządzenie odmawiające zamknięcia lokali, powołując się na konstytucyjne prawa. Nastąpiło to po tym, jak miejscowi zagłosowali za zignorowaniem nakazów gubernatora stanu Waszyngton, by zamykać lokale i inne biznesy, bo tylko tak powstrzyma się koronawirusa.

Burmistrz miasta, które liczy 800 mieszkańców nie pozwolił zamknąć 30 biznesów, bo byłoby to niesprawiedliwe. Mówi jednak, że w hrabstwie Lewis, do którego należy miasto położone między Seattle a Portland, doszło do 1657 zakażeń wśród 80 tys. mieszkańców, w tym 110 hospitalizacji i 17 zgonów. Po zakończeniu wiecu zachęcano uczestników do odwiedzenia lokali, które tętniły życiem, a klienci nie nosili maseczek ochronnych.

- Z zadowoleniem przyjęliśmy wiec, ale go nie zorganizowaliśmy - mówił Sasser. Dodał, że gubernator przekroczył swoje uprawnienia, bo nie ma prawa pozbawiać miejscowych źródeł utrzymania. Każdy ma prawo nosić albo nie nosić maseczek. - Jednym z naszych konstytucyjnych praw jest to, że możemy robić to, co chcemy - dodał.