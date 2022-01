W 2021 roku zginęło 45 dziennikarzy – najwięcej w Afganistanie. Najnowszy raport Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) przedstawiła raport, w którym podaje, że w 2021 roku na świecie zginęło 45 dziennikarzy. Choć jest to dużo, to jednocześnie jest to najniższa liczna od 30 lat, czyli od kiedy powstał pierwszy raport. Dla porównania w 2020 roku zabitych zostało 65 dziennikarzy.

"45 kolegów, których straciliśmy w tym roku w wyniku przemocy, przypomina nam o straszliwej ofierze, którą dziennikarze na całym świecie składają na ołtarzu służby na rzecz interesu publicznego. Pozostajemy dłużnikami tych ludzi i tysięcy innych, którzy zapłacili najwyższą cenę" - skomentował sekretarz generalny IFJ Anthony Bellanger.

Najwięcej dziennikarzy zostało zabitych w Afganistanie – 9, Meksyku – 8, Indiach – 4 oraz w Pakistanie – 3.