W 2020 roku w Polsce zmarło 478 658 osób. Rekordowa liczba zgonów w listopadzie, ponad 64 tysiące

Według danych z Ministerstwa Cyfryzacji w 2020 w Polsce roku zmarło 478 658 osób. W porównaniu z 2019 rokiem liczna ta zwiększyła się o ponad 67,5 tysiąca osób. Stanowi to wzrost o 16,4 procent. Także z wcześniejszymi latami sytuacja wygląda podobnie. W stosunku do 2018 roku liczna zgonów wzrosła o pond 64,5 tysiąca.

Tak jak w poprzednich latach – 2019, 2018 i 2017, to na początku roku odnotowywano największą ilość zgonów, tak ubiegły rok 2020 odwrócił ten schemat.

Patrząc na miesięczne dane, do połowy roku nie różniły się one zbytnio w porównaniu do tych, które zostały sporządzone w latach poprzednich (do 2016 roku). Jednak od lipca następuje wzrost, w porównaniu do odpowiadających miesięcy poprzednich lat, kiedy liczba utrzymywała się na podobnym poziomie, jak w poprzedniej połowie roku.