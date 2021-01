W 2020 r. o połowę mniej zachorowań na choroby zakaźne niż rok wcześniej

Globalne wprowadzenie do powszechnego użytku między innymi dezynfekcji przyniosło efekty, co pokazują konkretne liczby: 30 proc. mniej grypy, 60 proc. mniej zapaleń mózgu i 90 proc. mniej zapaleń wątroby typu A

Owy reżim przyczynił się znacząco do redukcji transmisji koronawirusa, ale jak się okazuje również innych chorób zakaźnych. W 2020 roku o połowę zmalała liczna zachorowań

Od początku zeszłego roku do 30 listopada, w Polsce odnotowano 4 281 180 chorych na grypę, 1 289 przypadków zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych oraz 997 pacjentów z zapaleniem wątroby typu A.

W tym samym okresie w 2020 roku zarejestrowano optymistyczne i dość mocne spadki, a wśród nich: 30 proc. mniej zachorowań na grypę (2 977 700), 60 proc. mniej przypadków zapalenia mózgu oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (467) i 90 proc. mniej pacjentów z zapaleniem wątroby typu A (102 osoby).

Konkluzja ekspertów i epidemiologów jest zgodna - za te spadki odpowiadają m.in. rutynowe w czasach pandemii SARS-CoV-2 stosowanie dezynfekcji oraz wzmożone przestrzeganie zasad higieny.

– Dane przedstawione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego doskonale obrazują zależność pomiędzy wprowadzeniem wszechobecnej od marca dezynfekcji, a zahamowaniem zapadalności Polaków na choroby zakaźne. Powinien to być dla nas sygnał, iż higiena oraz stosowanie produktów profesjonalnej dezynfekcji chroni nas nie tylko przed koronawirusem, ale również przed chorobami, z którymi borykamy się od wielu lat – mówi lekarz epidemiolog Waldemar Ferschke, wiceprezes MEDISEPT. – Jak widać w statystykach, bardzo niewiele nam potrzeba, aby wyeliminować z naszego życia takie choroby jak zapalenie wątroby typu A. Cieszy również mniejsza ilość odnotowanych przypadków grypy, która jest dla nas bardzo niebezpieczna. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. Jest to do osiągnięcia dzięki stosowaniu higieny i dezynfekcji, które powinny zostać z nami również po zakończonej pandemii koronawirusa – dodaje.