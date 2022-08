Vuelta Espana: Michał Kwiatkowski wciąż liderem wyścigu. Polak mimo ataków zdołał obronić czerwoną koszulkę lidera

Co sobie wymyślą dyrektorzy sportowi na La Vuelta ciclista a España nigdy nie wiadomo. A tym razem szefowie ekip nie chcieli przesadnie męczyć swoich kolarzy w wielkim upale. Stąd odpuszczenie ucieczki na ponad dziewięć minut. A że to początek wielkiego touru i różnice nie są jeszcze wielkie właściwie od początku etapu pod znakiem zapytania stało się utrzymanie przez Michała Kwiatkowskiego (Sky) czerwonej koszulki lidera.

- W każdym wyścigu koszulkę lidera starasz się trzymać tak długo, jak możesz. Nie oddaje się jej ot tak po prostu. Mając to na uwadze, postaram się ją utrzymać tak długo, jak się da - mówił Kwiatkowski przed etapem.Ale jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że najważniejszy jest dla niego sprawdzian na pierwszym typowo górskim etapie. - To będzie pierwszy poważny podjazd w tym wyścigu. Jazda po górach jest czymś, nad czym ciężko pracowałem. Nie wiem, czy mam coś do poprawki. Bardzo nad tym pracuję, ale nie wiem, czy zdołam rywalizować z takimi kolarzami jak Nairo Quintana - gdybał.