Vincent V. Severski: Dezinformację i inspirację rosyjskie służby opanowały do mistrzostwa

Co z punktu widzenia byłego oficera wywiadu jest istotne w aferze dotyczącej wycieku maili z prywatnej skrzynki pocztowej szefa KPRM Michała Dworczyka?

Afera jest ważna! Nieważne, jak się zaczęła. Ważne, że jest zjawiskiem medialnym, politycznym i że oddziałuje na polską scenę polityczną. To właśnie jest najważniejsze – że oddziałuje negatywnie na państwo, na elity polityczne, że pogłębia podziały. Ergo: ma bardzo duże znaczenie dla sił Polsce nieprzychylnych.

Były szpieg chyba trochę inaczej patrzy na tego rodzaju sytuację? Jakie pytania powinno się tu postawić?

Nie potrafię się wczuć w rolę pytającego dziennikarza. Łatwiej jest mi się wczuć w rolę tego, kim byłem, czyli oficera wywiadu. Dla mnie najistotniejsze jest to, jakie skutki przynosi to zdarzenie. W jaki sposób władza to zdarzenie traktuje? Czy podejmowane są działania, których celem jest zniwelowanie jego negatywnych konsekwencji dla państwa? Ponieważ ofiarą tego zdarzenia jest państwo. To nie jest tylko kwestia ekipy rządzącej, która teraz jest u władzy. Jeżeli nawet przyjmiemy założenie, że całe to zdarzenie wyniknęło z jakiejś niefrasobliwości czy wręcz głupoty, czy też innych tego typu podobnych zachowań, które obserwujemy i jest ich całkiem sporo wśród polityków, to jednak skutki tego są bardzo konkretne i polityczne. Nawet, jeżeli to zdarzenie nie było inspirowane, nawet jeżeli nie było ono w żaden sposób sterowane przez – jak to się już oficjalnie mówi – rosyjskie służby, to z całą pewnością, kiedy to wyszło na jaw i stało się politycznym bytem, zostało wkalkulowane w określone działania służb. I z całą pewnością będzie wykorzystywane. Zresztą, podobny mechanizm Rosjanie stosowali w innych krajach.

To znaczy?

Przypomnę Assange’a, Snowdena czy Cabridge Analytica. Nie zakładam, że Julian Assange był rosyjskim agentem. Ale kiedy powstało WikiLeaks, zaczęły wypływać dokumenty, które bardzo mocno uderzały w interesy Stanów Zjednoczonych i w ogóle świata zachodniego. Przecież jakoś dziwnie nie uderzały w interesy Federacji Rosyjskiej, prawda? Od razu nasuwa się pytanie, kto się włączył do tego tańca. Podobnie było ze Snowdenem; przecież to, co Edward Snowden wyniósł, co powiedział to i 10 osób by w swoich głowach nie zmieściło. Inaczej mówiąc, wiadomo, jak to działa od strony profesjonalnej. Zresztą, powtarzam to od dawna, sprawa jest znana i każdy oficer wywiadu to wie: wywiady tylko w niewielkim stopniu są autorami kreującymi określone zdarzenia na świecie. Najczęściej wywiady są po to, aby skutecznie wykorzystywać to, co powstało w sposób naturalny. Dodam jeszcze, że ludzka głupota, czy to polityków, czy dziennikarzy, czy niektórych wojskowych jest tym, co służby wywiadowcze wykorzystują najczęściej i co jest pokarmem nie tylko rosyjskich, ale wszystkich służb wywiadowczych na świecie.