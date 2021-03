Viktor Orban postanowił: Fidesz opuszcza frakcję Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim

- Nie pozwolimy, aby nasi eurodeputowani (Fidesz posiada 11 europarlamentarzystów), byli uciszani lub ograniczani w ich zdolności do reprezentowania naszych wyborców - powiedział Viktor Orban, informując o opuszczeniu przez Fidesz frakcji EPL.

Stało się to po przyjęciu nowego regulaminu, za którym głosowało 148 posłów, tylko 28 eurodeputowanych było przeciwnych, a czterech wstrzymało się od głosu.

Partia Orbana została zawieszona w prawach członka EPL w marcu 2019 roku. Kilka dni temu węgierski premier wysłał specjalny list do lidera EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera. Wyraził w nim sprzeciw wobec wykluczania całej partii z frakcji, a nie jak to było do tej pory - pojedynczych europosłów.