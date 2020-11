Viktor Orbán: George Soros szantażuje Polskę i Węgry w sprawie dostępu do środków z Unii Europejskiej

Według Viktora Orbána środowy apel George'a Sorosa o to, by Unia Europejska nie godziła się na żadne ustępstwa wobec Polski i Węgier, to groźby skierowane wprost do Budapesztu i Warszawy.

W opublikowanym 18 listopada artykule amerykański miliarder węgierskiego pochodzenia napisał, że "Europa musi przeciwstawić się Polsce i Węgrom", ponieważ praworządność stanowi dla nich barierę przed "osobistą i finansową korupcją" Orbána i Jarosława Kaczyńskiego.