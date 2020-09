Viki Gabor wydaje pierwszą płytę "Getaway (Into My Imagination)". Premiera już 4.09.2020. Mamy wywiad z laureatką Eurowizji Junior 2019

Viki Gabor wydaje pierwszą płytę "Getaway (Into My Imagination)". Premiera już 4.09.2020. Mamy wywiad z laureatką Eurowizja Junior 2019

„Getaway (Into My Imagnation)” - debiutancki album Viki Gabor - zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 ma premierę 04.09.2020. Mamy wywiad. Premiera rozmowy o płycie i nie tylko już 4.09.2020 o godz. 9.00.

Viki Gabor, która szturmem weszła na polską scenę muzyczną, prezentuje swój debiutancki album „Getaway (Into My Imagination)”, który nie tylko pokazuje przekrój możliwości wokalnych artystki, ale także drogę jaką przeszła, by stać się jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Kiedy 1,5 roku temu, w lutym 2019 roku, 11-letnia wtedy Viki została finalistką programu „The Voice Kids”, w finale przegrywając z AniKą Dąbrowską, niewielu spodziewało się, że jej kariera potoczy się w tak zawrotnym tempie. Viki udowadnia jednak, że warto walczyć o swoje i nigdy się nie poddawać w drodze do spełniania swoich marzeń. Urodzona w Niemczech, wychowana w Anglii i mieszkająca na co dzień w Polsce w ukochanym Krakowie Viki ma dopiero 13 lat, a już pokazuje, że nie istnieje dla niej słowo „nie”, oraz że z talentem, uporem i ciężką pracą można osiągnąć prawdziwy sukces bez względu na wiek.

Po wydaniu swojego debiutanckiego singla „Time” Viki stanęła do walki o reprezentowanie naszego kraju w konkursie Eurowizji Junior 2019. Wokalistka została wybrana drogą eliminacji w programie „Szansa na Sukces Eurowizja Junior”. Wygrała - zarówno eliminacje, jak i sam konkurs, tym samym przechodząc do historii - jako druga z rzędu zwyciężczyni z Polski. Jej eurowizyjny singiel „Superhero” stał się nie tylko polskim (#1 AirPlay, TOP10 Spotify, 20mln wyświetleń teledysku), ale także światowym hitem. Doczekał się również w pełni anglojęzycznej wersji. Sama Viki miała szansę zaprezentować się szerszej publiczności, nie tylko w trakcie konkursu, ale także w ramach trasy koncertowej w Anglii, towarzysząc zespołowi Bars and Melody jako gość specjalny.

Ten niebywały sukces nie pozostał niezauważony i zaraz po nim pojawił się, jak dotychczas najpopularniejszy na kanałach artystki (36 milionów wyświetleń!), singiel „Ramię w ramię” nagrany z legendą polskiej sceny – Kayah, która nie ukrywa swojego zachwytu nad talentem i dojrzałością młodziutkiej wokalistki. Jak sama mówi:

„Viki nie jest z plasteliny. To jest bardzo ukształtowana dziewczyna. Ona wie, czego chce. Żyje swoją pasją. Powiem tak: są tacy, którzy śpiewają, bo chcą robić karierę i są tacy, którzy śpiewają, bo chcą robić muzykę. I wydaje mi się, że Viki należy właśnie do tych drugich. Ale kariera pójdzie za tym w parze!” Utwór w okamgnieniu stał się hitem tegorocznego karnawału, swoistym hymnem kobiecości oraz jednym z największych Girl Power Songów ostatnich czasów. Viki doceniona została nie tylko przez innych artystów takich jak Kayah czy Blue Cafe, ale także przez Związek Producentów Audio-Video, który przyznał wokalistce aż 3 nominacje do prestiżowej nagrody Fryderyków 2020, nazywanych polskimi nagrodami Grammy. Niestety przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju konkurs nie został rozstrzygnięty, a Viki nadal może się chwalić nominacjami w kategoriach: Fonograficzny Debiut Roku, Teledysk Roku i Utwór Roku.

Viki Gabor w udzielanych przez siebie wywiadach wielokrotnie podkreśla, że jej największym marzeniem jest zostanie międzynarodową gwiazdą jak jej idolka Ariana Grande. Jednak jest świadoma tego, że na wszystko przychodzi czas. W przypadku wokalistki – jej czas trwa, a ona doskonale wie, jak go wykorzystać! W ciągu ostatnich czterech miesięcy artystka wydała aż 4 anglojęzyczne utwory, udowadniając, że polscy wokaliści mają szansę zaistnieć na światowych playlistach streamingowych i radiowych, nie tylko europejskich, ale także w Indiach, Rosji czy Turcji.

Po odnoszącym sukcesy „Ramię w ramię” pojawił się utwór „Getaway”, napisany i skomponowany przez światowej sławy producentów odpowiedzialnych za hity takich artystów jak Zaraz Larsson czy Example. Teledysk do tego utworu – zrealizowany w kultowej lokalizacji 4 Aces Movie Ranch, gdzie klipy nagrywały m.in. Beyonce i Lady Gaga, odbił się szerokim echem w internecie i doczekał się wielu recenzji, głównie od twórców zagranicznych. Idąc za ciosem Viki zaprezentowała utwór „Forever and a Night”, który zadebiutował aż na 9 playlistach New Music Friday na całym świecie. Ostatnim singlem zaprezentowanym przed premierą debiutanckiego albumu jest utwór „Not Gonna Get It” w którym Viki nawiązuje do stylistyki lat 80.

Gabor jest nie tylko świetną wokalistką, ale także autorką tekstów. W maju 2020 roku zaprezentowała autorski utwór „Still Standing”, skomponowany wraz z siostrą Melisą, który wydany został na specjalnej składance wspierającej walkę służby zdrowia z pandemią koronawirusa. Tytuł debiutanckiej płyty Viki, „Getaway (Into my Imagination)”, jak mówi sama Viki, jest namiastką jej świata, do którego zaprasza swojego słuchacza. Subiektywnej strefy otwartej na zmiany, pełnej muzyki i różnych brzmień. Świata, do którego na szczęście nie musi uciekać, ale który jest jej odskocznią od dnia codziennego. Utwory, które prezentuje wokalistka na swoim debiutanckim albumie, udowadniają, że Viki nie boi się eksperymentować z różnymi brzmieniami, zarówno popowymi jak i np. elektronicznymi. Płyta demonstruje skalę jej możliwości wokalnych oraz artystycznych. Próbując swoich sił wraz z siostrą Melisą współtworzy autorskie utwory.

Viki pracowała nad materiałem z producentami polskimi i zagranicznymi. Jak sama podkreśla – zawsze stara się, by jej piosenki były uniwersalne, tak aby każdy mógł je interpretować na swój sposób. Gabor niejednokrotnie w swoich argumentacjach ukazuje swoją dojrzałość oraz świadomość otaczającego nas świata i konsekwencji, które niosą za sobą nasze czyny, zarówno jeśli chodzi o środowisko, jak i relacje międzyludzkie.

Viki uwielbia rozpieszczać swoich fanów, dlatego zdecydowała się wydać coś więcej niż tylko samą płytę. Dla najbardziej oddanych słuchaczy dostępne są edycje DELUXE oraz PREMIUM albumu, zawierające dodatkowe utwory, gadżety oraz merch od wokalistki. Na tydzień przed premierą, debiutancki krążek Viki, za sprawą prowadzonej przedsprzedaży, znalazł się na liście TOP3 sprzedaży w kategorii Muzyka POP oraz TOP 10 w kategorii Muzyka serwisu Empik.com, a to nie jedyny sukces wokalistki. Do dnia dzisiejszego Viki może pochwalić się prawie 550 tysiącami obserwujących na Instagramie, niemal 250 tysiącami subskrybentów w serwisie YouTube oraz blisko 700 tysiącami miesięcznych słuchaczy w serwisie Spotify. Jej utwory mają już w sumie ponad 100 milionów streamów i wyświetleń w serwisach Spotify i YouTube, singiel „Superhero” pokrył się podwójną platyną a „Ramię w ramię” platyną , co z pewnością czyni ją jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia a jej debiutancki album jest jednym z najbardziej wyczekiwanych krążków popowych 2020 roku.

Premierze albumu towarzyszy szeroka promocja uwzgledniająca m.in. udział w prestiżowym koncercie KFPP Opole 2020 w dzień premiery, podczas którego Viki zaprezentuje utwór „Superhero” w koncercie „Od Opola do Opola”, a to nie wszystko co przygotowała wokalistka. Już 5 września fani Viki będą mieli okazję spotkać się z wokalistką w ramach organizowanego eventu promocyjnego w Galerii Młociny, podczas którego artystka udzieli krótkiego wywiadu oraz będzie podpisywała płyty. To niebywała okazja do spotkania swojej idolki, zakupienia jej płyty oraz gadżetów, oczywiście wszystko z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z pandemią. Artystka uwielbia zaskakiwać nowościami oraz akcjami specjalnymi, o których zawsze informuje na swoich mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, kontakt z fanami jest dla niej najważniejszą częścią jej rozwijającej się kariery.

Debiutancki album Viki Gabor dostępny od 04.09.2020 we wszystkich serwisach streamingowych oraz w wersji fizycznej.

Viki Gabor w mediach Youtube:

250k subskrybentów 85 milionów wyświetleń teledysków Spotify:

650k miesięcznych słuchaczy 20 milionów streamów Instagram: 550k obserwujących

Fryderyki 2020 – nominacje:

Fonograficzny Debiut Roku Teledysk Roku – Superhero Utwor Roku – Superhero Wyróżnienia ZPAV (na dzień 31.08)

Podwójne platynowe wyróżnienie – Superhero Platynowe wyróżnienie – Ramię w ramię