Verstappen mistrzem świata! Dużo kontrowersji, co za finisz w Abu Zabi!

Po raz drugi w historii Formuły 1 zdarzyło się, że przed ostatnim wyścigiem dwóch kierowców miało identyczną liczbę punktów. W 1974 roku nic nie dzieliło Emersona Fittipaldiego i Claya Regazzoniego, a 46 lat później Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena. W przypadku równej liczby punktów na koniec sezonu, o kolejności decydują wygrane Grand Prix, których więcej miał kierowca Red Bulla. Niektórzy zaczęli nawet spekulować czy Holender nie wjedzie specjalnie w Brytyjczyka, bo gdyby obaj nie ukończyli wyścigu to on zostałby mistrzem świata. Tak jak zrobił to legendarny Ayrton Senna w 1989 roku z Alainem Prostem.

W sobotę Verstappen pojechał najszybciej w Q3 i zdobył pole position, ale krótko utrzymał to prowadzenie. Już na pierwszym zakręcie po starcie Hamilton go wyprzedził. Na porównania do Senny i Prosta nie trzeba było długo czekać, bo chwilę później Holender próbował odebrać prowadzenie, nie zostawił Mercedesowi zbyt dużo miejsca i stuknął się z nim. Hamilton wyjechał szeroko za tor nie dając się wyprzedzić. Ludzie z FIA spojrzeli na sytuację, ale uznali, że nie warto interweniować, ku niezadowoleniu Red Bulla. Kolejna kontrowersja pomogła jednak tej stajni wygrać mistrzostwo świata.