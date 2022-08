Użytkownicy Windows powinni uważać! Analitycy wykryli liczne luki w zabezpieczeniach

Luka w MS Word

W ostatnich miesiącach analitycy z zespołu FortiGuard Labs firmy Fortinet zgłosili liczne luki typu use-after-free w zabezpieczeniach różnych wersji programu Word. Luki te zostały poprawione w styczniowych oraz marcowych aktualizacjach zabezpieczeń produktu firmy Microsoft. Odpowiednie łatki określono jako krytyczne, a użytkownicy zostali zachęceni do aktualizacji pakietu MS Office tak szybko, jak to tylko możliwe.

Pojęcie use-after-free odnosi się do luki, która umożliwia atakującemu dostęp do pamięci po jej uwolnieniu, co może spowodować m.in. awarię programu, zezwolić na uruchomienie niebezpiecznego kodu, a nawet jego zdalne wykonywanie przez cyberprzestępcę. – W tej sytuacji, jeżeli użytkownik otworzy złośliwy dokument w MS Word, to nawet po jego zamknięciu może zostać aktywowany dodatkowy kod na prawach aktywnego użytkownika Windows – wyjaśnia Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet.