Użytkownicy komunikatora WhatsApp na celowników cyberprzestępców. "Możliwość blokady kont użytkowników to realna broń"

Mechanizm nowego, potencjalnego ataku jest dość prosty. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ESET tłumaczą, że w momencie kiedy po raz pierwszy następuje proces konfigurowania konta WhatsApp, na urządzeniu pojawia się prośba o podanie swojego numeru telefonu, na który wysyłany jest kod weryfikacyjny. Jeśli jakaś osoba będzie chciała użyć dowolnego, nienależącego do niej numeru telefonu w procesie weryfikacji, może to zrobić. Gdy go poda, pełnoprawny właściciel telefonu otrzyma wiadomości od WhatsApp z kodem weryfikacyjnym, wraz z zastrzeżeniem, aby nie przekazywać go nikomu.