Uzależnienie wypłat z UE od praworządności? Komisarz mówi o kwestii dni

– To kwestia dni lub tygodni, maksymalnie – powiedział komisarz pytany przez telewizję o to, kiedy Komisja Europejska użyje tzw. mechanizmu warunkowości. – Na razie staramy się zebrać jak najsolidniejsze dossier, żeby zareagować – powiedział dopytywany o Polskę.

W grudniu ubiegłego roku państwa członkowie po wielu debatach porozumiały się co do wieloletniego budżetu Wspólnoty, funduszu odbudowy (RRF) oraz tzw. mechanizmu warunkowości, który został zawarty w projekcie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i musiał zostać przyjęty przez państwa Unii Europejskiej. Mechanizm warunkowości ma być wykorzystywany do ochrony budżetu Unii Europejskiej w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich.

Zaskarżenie mechanizmu warunkowości szefowie rządów Polski i Węgier, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban. Skarga trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE 11 marca 2021 roku.

Polski rząd argumentował, że takie rozwiązania nie mają podstawy prawnej w traktatach i ingerują w kompetencje państw członkowskich. Podkreślał, że rozporządzenie w tej sprawie ma wiele dwuznaczności i że wątpliwości powinni rozstrzygnąć sędziowie Trybunału.