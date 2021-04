Uwolnić Nawalnego! Pod takim hasłem demonstrowano przed ambasadą Rosji w Warszawie oraz w Krakowie [FOTO]. Wielkie protesty w całej Rosji

W środę 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyła się pikieta w obronie podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia i wolności dla obywateli Rosji.

Tymczasem w Rosji trwają protesty w obronie Aleksieja Nawalnego. Jak podają media w 51 miastach zatrzymano co najmniej 325 osób. Władza w Rosji wszelkimi sposobami próbowała utrudnić demonstracje. W Petersburgu zamknięto nawet stacje metra w centrum miasta. Do wielkiego protestu szykowano się w Moskwie. Wcześniej do demonstracji dochodziło na dalekim wschodzie kraju.

