Uwierzyła, że pomaga amerykańskiego żołnierzowi. Straciła 80 tysięcy euro! Uwaga na oszustów

Jak podaje Onet, za świętokrzyską policją, do zdarzenia doszło pod koniec lipca. 39-latka na portalu społecznościowym poznała mężczyznę, który podawał się za amerykańskiego żołnierza, który pełni misję w Afganistanie.

Jak relacjonuje asp. Artur Majchrzak, pewnego dnia domniemany żołnierz poinformował kobietę, że zostaje przeniesiony w inne miejsce pełnienia służby. Oszust poprosił o pomoc - o nadanie do 39-latki paczki z zawartością dokumentów, uniformu, nagród, notatek i pieniędzy. Kobieta zgodziła się pomóc rozmówcy i przechować paczkę do czasu jego przyjazdu do Polski. Po kilku dniach mężczyzna odezwał się ponownie, mówiąc, że pojawił się kłopot i musi uiścić opłatę w wysokości 1500 euro. Kobieta przelała mu tę kwotę. A ta sama prośba pojawiła się jeszcze kilkukrotnie. W sumie 39-latka z powiatu opatowskiego w woj. świętokrzyskim straciła ponad 80 tysięcy euro.