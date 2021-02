Uwaga! TVN. Pięciu mężczyzn oskarżonych o kanibalizm. Zabili i zjedli człowieka? "Wiem, że ktoś go wrabia"

- To było gorsze niż jakiś horror - wspomina Nikola Czyżak, córka podejrzanego. I opowiada: - Było bardzo wcześnie rano, przybiegł do mojego pokoju brat i powiedział, że przyjechała policja i że zabierają tatę. Zbiegłam i zobaczyłam, jak policjant celuje w mamę, dzieciom kazał schować się na górę. Nie wiedzieliśmy, dlaczego go zabrali. Mama po paru dniach powiedziała, że chodzi o jakieś zabójstwo. Dopiero z czasem wyszły informacje o tym kanibalu.

W 2002 roku w pobliżu wsi Kołki (Zachodniopomorskie) miało dojść do makabrycznej zbrodni. Według ustaleń śledczych, pięciu mężczyzn miało zabrać z baru innego mężczyznę, wywieźć go nad jezioro, zabić i zjeść.

- To były spokojne chłopaki, dla wszystkich to był szok. Ale nikt nie wierzy, że oni to zrobili – mówi jeden z mieszkańców Kołków.

Do zatrzymania czterech podejrzanych doszło po 15 latach od popełnienia rzekomej zbrodni. Piąty podejrzany już nie żył i to on miał rzekomo przed śmiercią o wszystkim opowiedzieć. Słyszała to osoba, która pół roku później wysłała anonimowego maila na policję.

- Nigdy w życiu o tym mi nie mówił. Jestem matką, ale on coś miał z psychiką. Widać było to po nim, a jeszcze jak wypił, to takie niestworzone rzeczy opowiadał. Nikt mu nie wierzył. Mógł nazmyślać – podkreśla.

Łatka dzieci kanibali

Sprawą nieustannie żyją mieszkańcy wsi. Aresztowania podejrzanych i łatka kanibali sprawiły, że zmieniło się też życie całych ich rodzin.

- Na początku było ciężko, dzieci śmiały się z mojego rodzeństwa. Mówiły, że ich ojcem jest ludożerca. Sama musiałam zmienić szkołę – przyznaje Nikola Czyżak. I dodaje: - To jest dla mnie chora sytuacja, że trzymają go już trzy lata, a jemu życie wywaliło się do góry nogami. Stracił rodzinę. Mama od niego odeszła, zostawiła go. Dzieci chyba już nawet nie pamiętają, jak wygląda. On nawet nie widzi, jak one dorastają. Kiedy go zabierali, były jeszcze małe.

- Nie wierzę, że on to zrobił i wiem, że ktoś go w to wrabia – podkreśla Czyżak.

Mecenas Jerzy Synowiec, adwokat jednego z podejrzanych przyznaje, że takiej sprawy jeszcze nie miał.