Uwaga! Nadchodzi zmiana pogody. Przygotuj się na ochłodzenie, deszcz i porywisty wiatr. Jaka prognoza pogody na weekend?

W nocy strefa opadów będzie przesuwać się na wschód, przynosząc przelotne deszcze w centralnej Polsce. W czwartek opadów mogą spodziewać się mieszkańcy wschodnich regionów kraju. Jak podaje IMGW, nad nasz kraj napłynie zimne powietrze znad Atlantyku, które przyniesie ze sobą ochłodzenie. W najcieplejszej porze dnia możemy spodziewać się już tylko ok. 12-15°C. W nocy temperatura może spaść nawet do 6°C we wschodniej Polsce.