Uwaga na porywisty wiatr. IMGW ostrzega: Nawet do 100 km/h

Według informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek czeka nas przelotny deszcz, a na wschodzie kraju deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C na południu do 9°C na Zatoce Pomorskiej.

"Wiatr nadal będzie dość silny, na północy silny (do 45 km/h) i tam w porywach do 100 km/h, w głębi lądu do 80 km/h, zachodni" - ostrzega IMGW.