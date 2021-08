Uwaga na cyberprzestępców atakujących użytkowników systemu Android. Dostaliście SMS o drugiej dawce szczepionki? CyberRescue ostrzega

Rozesłane zostały masowe SMSy, informujące o dacie kolejnego dawki szczepienia. Wiadomość zawierała link, który przenosi do strony łudząco przypominającej Sklep Play (dotyczy użytkowników smartfonów z systemem Android). Odbiorca zachęcany jest do pobrania aplikacji, która wygląda jak aplikacja rządowa mObywatel. Jeżeli zainstalujemy ją, na naszym urządzeniu zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, które może śledzić nasz każdy ruch, w tym wykraść dane logowania do banku.

- Od początku pandemii zauważyliśmy znaczny wzrost oszustw w internecie. Jesteśmy atakowani coraz częściej i niestety skuteczniej. Związane jest to z tym, że większość naszego życia przenieśliśmy do sieci - tłumaczy Dominika Szewczyk z CyberRescue.

Pojawia się coraz więcej ataków, mających na celu wykradanie naszych pieniędzy. Każdego dnia specjaliści z CyberRescue otrzymują zgłoszenia, w których ofiary proszą o pomoc w odzyskaniu utraconych oszczędności.