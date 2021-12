Uwaga, będzie ślisko. Ostrzeżenia również przed intensywnymi opadami śniegu

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia Dotyczą one przede wszystkim oblodzeń, w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz dolnośląskim, z wyjątkiem zachodnich powiatów tego regionu.

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 do 0 stopni Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie od -5 do -1 st. C.

W woj. świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim oraz śląskim, alerty stracą ważność o godzinie 18:00 w poniedziałek, natomiast w pozostałych miejscach o godz. 20:00.

Ponadto IMGW ostrzega przed możliwymi intensywnymi opadi śniegu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach: śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim); małopolskim (w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim); podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim). Alerty obowiązują do godziny 18:00.