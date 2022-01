Utrudnienia w ruchu: woj. warmińsko-mazurskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 5.01.2022 Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w warmińsko-mazurskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (5.01.2022) utrudnień? Roboty drogowe: droga S51c, Olsztyn pd Ameryka (13. km na odc. 0,1 km) Utrudnienie w ruchu na S51c Olsztyn pd Ameryka , Węzeł Gryżliny w km 12+900.Roboty z wiązane z przebudowa linii energetycznej napowietrznej.Od km 12+600 do 13+100 Wyłaczenie lewego pasa ruchu w obu kierunkach ruchu i ograniczenie predkości do 50 km/h. Nastepnie zpowolniony ruch zostanie wstrzymany w obu kierunkach między godzina 10:00 a 11:00 na ok 15-20 minut. Informacja dla samochodów osobowych jadących z kierunku Olsztyn-do Warszawy /Gdańska oraza z kierunku Warszawy do Olsztyna możliwość ominięcia utrudnienia,objazd przez Węzeł Gryżliny do Węzła Olsztynek Wschód drogą zbiorczą. .