Utrata węchu lub smaku to jeden z najważniejszych objawów infekcji koronawirusem. Tak ustalili brytyjscy naukowcy

Naukowcy z University College London na łamach czasopisma „PLOS Medicine” ogłosili, że utrata węchu to jeden z najważniejszych symptomów Covid-19. U czterech z pięciu osób skarżących się na utratę węchu lub smaku wykazano obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Co więcej, 40% chorujących nie miało ani gorączki, ani kaszlu. Właśnie dlatego brytyjscy naukowcy postulują, by uznać zaburzenia zmysłu węchu i smaku za wiarygodny objaw Covid-19.