Utracony podczas II wojny światowej obraz powrócił do Polski

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podkreślił, że „to kolejne dzieło utracone na ponad 70 lat, które wraca do polskich kolekcji”. – W ostatnich latach, dzięki pracy pracowników Wydziału ds. Strat Wojennych do właścicieli – placówek muzealnych w Polsce wróciło około 500 dzieł sztuki. To są dzieła, które znajdują się na terenie Polski, ale większość z nich jest sprowadzana z zagranicy, poza Wschodem – mówił wicepremier.