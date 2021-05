Ustawa ratyfikacyjna w Senacie. Jaki los czeka Fundusz Odbudowy?

We wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym głosowano nad rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE.

Ostatecznie posłowie odpowiedzieli się za jej przyjęciem - głosowało 456, 290 było za, 33 przeciw, a 133 się wstrzymało.

Teraz ustawa trafi do izby wyższej parlamentu. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział we wtorek, że izba jeszcze w maju zajmie się ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 12-14 maja. Kolejne będzie dopiero w czerwcu.

PiS wraz Lewicą, PSL oraz Polską 2050 mają w Senacie 54 głosy, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że - bez względu na poparcie Koalicji Obywatelskiej - ustawa ratyfikacyjna zostanie przegłosowana.

KO będzie chciała zmian w projekcie

Lider PO Borys Budka mówił w środę, że jego partia, jako opozycja, będzie nadal brała udział procesie legislacyjnym. - Będziemy starać się wprowadzić do ustawy gwarancje, by środki z Krajowego Planu Odbudowy były wydawane w sposób transparentny, uczciwy, ale przede wszystkim by były dystrybuowane sprawiedliwie. Niestety, w rozwiązaniach, które zaakceptowała część opozycji, nie ma żadnych gwarancji, że jakiekolwiek środki będą wydatkowane przez samorządy. Nie ma żadnych gwarancji, że ci, którzy najlepiej wiedzą, jak spożytkować środki europejskie, będą mieli cokolwiek do powiedzenia – stwierdził na konferencji prasowej.