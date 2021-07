Ustawa o zakazie handlu w niedziele. Koniec wykorzystywania tzw. luki pocztowej?

Jak mówi w rozmowie z Onetem Janusz Śniadek, projekt zmian w ustawie dotyczącej handlu w niedziele jest już gotowy od końca czerwca. Cały czas czeka na decyzję o nadaniu druku sejmowego i procedowaniu. Zdaniem posła, obecna sytuacja urąga powadze państwa.

- To jest ewidentne nadużywanie pewnej luki prawnej, gdzie pod pozorem prowadzenia działalności pocztowej otwartych jest wiele sklepów. Jak się człowiek przejdzie w niedzielę i poprosi o nadanie paczki, to niektórzy nawet odmówią. Mamy też takie sygnały, więc to niekiedy jest fikcja - mówi Śniadek w Onecie.

Jak ma działać rozpoznawanie prawdziwych placówek pocztowych i przedsiębiorców podszywających się pod nie? - Do ustawy zostały wprowadzone pewne zapisy, definicje, obowiązek wprowadzenia rejestru przychodów z podziałem na podstawowy i resztę. Musi być spełnione kryterium, że wielkość wpływów z tej działalności podstawowej przewyższa pozostałe - tłumaczy Janusz Śniadek w rozmowie z Onetem.

Źródło: Onet.pl