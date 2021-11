Ustawa o ochronie granicy państwowej. Wiemy, kiedy podpisze ją prezydent Andrzej Duda

W piątek Senat z poprawkami przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Umożliwić miała ona m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Jedna z poprawek senackich przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej. Ponadto, według jednej z przyjętych poprawek, przepisy ustawy dotyczące zakazu przebywania stracą moc po trzech miesiącach od jej wejścia w życie.

W poniedziałek sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała odrzucenie wszystkich poprawek, które Senat wprowadził do ustawy o ochronie granicy państwowej.

Minister Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP, pytany przez polskatimes.pl o to, czy prezydent Andrzej Duda jeszcze dzisiaj podpisze ustawę, poinformował, że „Sejm musi jeszcze ustawę o ochronie granicy państwowej ostatecznie przyjąć, powinny zostać rozpatrzone poprawki Senatu do tej ustawy, a to jeszcze nie nastąpiło”. – Potem ustawa musi zostać przekazana przez marszałek Sejmu do pana prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda podpisze ją dzisiaj. Oczywiście, tak wskazuje logika upływających terminów – przekazał.

Paweł Szrot dodał, że „następnie ustawa musi jeszcze dzisiaj zostać opublikowana przez Rządowe Centrum Legislacji”.