Ustawa o obronie ojczyzny. Poseł Kaleta: Rząd odpowiedzialny za własne państwo musi wyprzedzać pewne działania

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ustawa ma służyć radykalnemu umocnieniu naszych sił zbrojnych. – Ma uporządkować prawo, ona znosi 14 innych ustaw. Tę już wymienioną ustawę o modernizacji sił zbrojnych, to jest 2001 rok i ustawa o służbie żołnierzy zawodowych, ale także wiele innych ustaw i wprowadza w zamian za to dużą regulację, to jest 720 artykułów – mówił.

Szef MON, Mariusz Błaszczak zapowiedział z kolei, że wprowadzona zostanie dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. – To służba wojskowa, która jest przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe i potem przez 11 miesięcy odbędą szkolenie specjalistyczne – dodał.

Ustawa wprowadzi także m.in. nowe świadczenia motywacyjne dla żołnierzy: 1500 zł dla tych, którzy zdecydują się zostać w służbie po 25 latach, oraz 2500 zł – po 28 latach, a także przewiduje dalsze uproszczenie rekrutacji do wojska oraz podwyżki uposażeń dla wojskowych.