Ustawa medialna wpłynęła do Kancelarii Prezydenta

Co zrobi prezydent?

Na razie nie wiadomo, co planuje Andrzej Duda. Komentując w piątek przyjęcie ustawy zapowiedział poddanie jej wnikliwej analizie. – Proszę pamiętać, że prezydent konstytucyjnie ma różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, może skierować do ponownego rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim. Może też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli będzie miał wątpliwości co do zgodności jej postanowień z Konstytucją – tłumaczył. – Więc tych możliwości jest kilka i ja z tego punktu widzenia bardzo dokładnie tą propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament zbadam – podsumował.