Ustawa medialna. Tomasz Grodzki: Będzie zawetowana w Senacie

Senat podczas czwartkowego posiedzenia zajął się rozpatrzeniem nowelizacji tzw. ustawy medialnej, autorstwa polityków PiS. Senatorowie mogą przyjąć projekt w całości, przyjąć poprawki do niego bądź odrzucić projekt w całości.

Następnie ordynacja ponownie trafi do Sejmu. Jeśli senatorowie odrzucą projekt nowelizacji, to partia Jarosława Kaczyńskiego będzie potrzebowała większości bezwzględnej, by senackie weto obalić - za odrzuceniem weta senatu musi zagłosować więcej niż połowa wszystkich głosujących (przy pełnym składzie 460-osobowego Sejmu, to 231 głosów).

Grodzki: Ustawa będzie zawetowana już w Senacie

Przed rozpoczęciem obrad, marszałek Senatu Tomasz Grodzku pytany był, czy nowa ordynacja znajdzie poparcie senatorów opozycji (którzy w izbie wyższej mają większość). – Jak państwo wiecie, w Sejmie działo się dużo wokół tej ustawy, łącznie z reasumpcjami, głosowania, co do których legalności są bardzo poważne wątpliwości. Ale również są poważne wątpliwości co do meritum tej ustawy i do trybu jej uchwalenia. Mamy poważne ekspertyzy prawne, w tym ekspertyzę doradców zespołu ds. kontroli konstytucyjności prawa, która pracuje przy marszałku Senatu – mówił marszałek.