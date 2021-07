Ustawa medialna. Suski tłumaczy się ze słów o TVN: Wypowiedziane podczas gorącej debaty Leszek Rudziński

Ustawa medialna. Suski tłumaczy się ze słów o TVN: Wypowiedziane podczas gorącej debaty fot marek szawdyn/polska press

Poseł Marek Suski odniósł się dziś do swoich słów dotyczących dążenia do wpływu PiS na grupę TVN. - To słowa wypowiadane podczas gorącej debaty, czasem nie odpowiadają intencji mówiącego – oświadczył w Polsat News. Polityk pytany był również o wcześniejsze wskazanie związków między ustawą o radiofonii i telewizji, a atakami hackerskimi na polskich polityków. Z kolei Porozumienie przygotowuje poprawki do ustawy, aby nie uderzała ona w interesy USA. Natomiast RPO Adam Bodnar przesłał swoje uwagi nt. ustawy do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.