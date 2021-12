Ustawa medialna. Prezydent Duda podjął decyzję

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że wetuje ustawę medialną.

Prezydent podkreślił, że w tej sprawie dyskutowano w ostatnim czasie "bardzo żarliwie", także w Pałacu Prezydenckim. - Jest to dla mnie ważne, by usłyszeć głos rodaków, prawdziwy głos - mówił Duda. Prezydent przypomniał, że 15 sierpnia w przemówieniu na placu Piłsudskiego podkreślał, że umów należy dotrzymywać. - Rozważałem dwa scenariusze: odmówienie podpisania ustawy i skierowania do ponownego rozpatrzenia przez Sejm albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego - mówił prezydent.

- Jednym z argumentów, które były przeze mnie rozważane, był traktat polsko-amerykański o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych - mówił prezydent. - Jest tam klauzula o ochronie inwestycji, także przyszłych inwestycji - wskazał Duda. - Jak państwo wiedzą, chodzi o duży podmiot amerykański, który jest właścicielem polskiego podmiotu medialnego - mówił prezydent. Duda podkreślił, że rozważał przy podejmowaniu tej decyzji szereg aspektów, w tym kwestie konstytucyjne.