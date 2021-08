Ustawa medialna. Dzisiaj Sejm zajmie się projektem nowelizacji wniesionym przez Prawo i Sprawiedliwość

W harmonogramie obrad Sejmu pojawił się punkt dotyczący debaty nad projektem nowelizacji ustawy medialnej potocznie nazywanej "lex TVN". Posłowie zajmą się projektem złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość na początku obrad. Jest to pierwszy punkt posiedzenia zaczynającego się o godzinie 11.30.

Decyzja o włączeniu „lex TVN” do harmonogramu środowych obrad miała zapaść wcześniej na posiedzeniu prezydium Prawa i Sprawiedliwości. -Dzisiaj jest prezydium Komitetu Politycznego, a jutro rano Prezydium Sejmu i wszystko się wyjaśni - mówił jeszcze we wtorek koło południa wicemarszałek Sejmu szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Pojawia się pytanie o poparcie dla projektu. Wiadomo, że kluby opozycyjne - Koalicja Obywatelska, Lewica, a także PSL zagłosują przeciwko lub wstrzymają się od głosu. Także Porozumienie Jarosława Gowina nie poprze ustawy po tym, jak we wtorek wieczorem Jarosław Gowin został zdymisjonowany decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. Także ich poprawka, której celem jest poszerzenie katalogu państw, na terenie których mogą mieć siedzibę osoby zagraniczne, o państwa należące do OECD, tym samym USA zaliczałyby się do tej grupy, nie znalazła przychylności rządzących.