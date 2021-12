Ustawa medialna. Czarnek: Żałuję weta prezydenta

Czarnek: Nie zgadzam się z argumentacją prezydenta

- Żałuję, że doszło do weta, nie zgadzam się z argumentacją. Mamy prawo do porządkowania rynku medialnego. Nie miałoby to żadnego znaczenia dla naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi - mówił o decyzji prezydenta w Polskim Radiu 24 Przemysław Czarnek.