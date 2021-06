Ustawa antykorupcyjna w Sejmie. To efekt współpracy PiS z Pawłem Kukizem

„W obecnym stanie prawnym wydatki wielu instytucji gospodarujących publicznymi pieniędzmi są mało transparentne. Wejście w życie projektowanych zmian przyczyni się do zwiększenia zaufania społecznego do instytucji publicznych, podmiotów wykorzystujących publiczne pieniądze i osób sprawujących funkcje publiczne. Ponadto proponowane działania służą eliminowaniu zachowań korupcyjnych w innych dziedzinach dotyczących życia społecznego i gospodarczego” - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Przeciwko wotum nieufności wraz z PiS głosowali posłowie Kukiz’15. Tym samym Paweł Kukiz spełnił swoją wcześniejszą zapowiedź, że nie poprze wotum, ale w zamian oczkuje, iż następnie ustawa antykorupcyjna zostanie uchwalona przez Sejm.

Porozumienie lidera Kukiz’15 z PiS ws. weta wobec ministrów to konsekwencja umowy programowej pomiędzy partiami. - Porozumienie zakłada, iż my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15 (...), a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który jest dziś w polskim parlamencie, trwał - przekazał w połowie czerwca Jarosław Kaczyński na wspólnym wystąpieniu z Paweł Kukizem.

Lider Kukiz’15 stwierdził z kolei, że „po raz pierwszy od przynajmniej 6 lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych (…) zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego, z tego ustroju semi-demokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej, która istnieje od 1991 roku – mówił. - W każdym razie umowa z naszej perspektywy jest bardzo korzystna, PiS czy Zjednoczona Prawica jest to jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany, przegłosować te kluczowe zmiany ustrojowe – dodał.