UŚMIECH DZIECKA Mnóstwo pozytywnych emocji w pierwszych dniach naszej akcji!

W środę, 1 czerwca rozpoczęła się tegoroczna edycja akcji „Uśmiech Dziecka”. Nasi Czytelnicy wybiorą uśmiechy dzieci, które trafią na okładki gazet. Kolejny już raz akcja spotkała się z rekordowym odzewem i aktywnością rodziców w mediach społecznościowych. Posty publikowane przez rodziców uczestników naszej akcji szybko doczekały się wielu reakcji i udostępnień oraz komentarzy. Widać w nich wyrazy sympatii, wiele dobrych emocji i życzliwości!

Grafiki na Facebooka dla rodziców

Dla rodziców wszystkich dzieci biorących udział w akcji przygotowaliśmy projekty grafik do publikacji na Facebooku, które zachęcają do oddania głosu na ich pociechy. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i często pojawiają na ich profilach.

Zdjęcia w dodatku pełnym uśmiechów

1 czerwca dołączyliśmy do gazety specjalny dodatek ze zdjęciami dzieci naszych Czytelników. Rodzice z dumą dzielili się tą informacją i zdjęciami dodatku w mediach społecznościowych.

Ważne jest kreatywne podejście

Trzeba przyznać, że rodzice wykazują się też niezwykłą kreatywnością! W mediach społecznościowych pojawiły się przykuwające wzrok autorskie grafiki, animacje i zdjęcia 3D zachęcające do udostępniania informacji o konkursie oraz wspierania w głosowaniu ich dziecka. Sprawdź, z jakich efektów możesz skorzystać i stwórz wyjątkowy post, który zachwyci Twoich bliskich!