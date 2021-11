Usługa SkinVision ma szansę stać się ważnym narzędziem w profilaktyce nowotworu skóry

Jak oceniacie przyjęcie usługi na polskim rynku?

Polska ma jeden z najniższych wskaźników wykrywalności czerniaka w Europie, zarówno pod względem liczby przypadków wykrytych we wstępnej fazie, jak i liczby przypadków wykrytych w ogóle. W Polsce czerniak stanowi zaledwie 4% wszystkich typów nowotworu skóry, jednak charakteryzuje się bardzo agresywnym przebiegiem i odpowiada za 80% zgonów z powodu tego typu schorzenia.

Właśnie dlatego w kwietniu nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z Novartis, aby udostępnić SkinVision polskim użytkownikom, przyspieszając wykrywanie przypadków czerniaka i obniżając śmiertelność spowodowaną chorobą. Od tego czasu usługa została przyjęta przez tysiące Polaków.

Przy 9,5 mln osób (ok. 25% populacji) w Polsce podlegających wykluczeniu cyfrowemu (według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Wiąże się to również ze zmianą pokoleniową, ponieważ prawie 6 milionów (około 16% populacji) wykluczonych to emeryci. Stanowi to dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza że osoby, które najbardziej potrzebują opieki zdrowotnej, to osoby najbardziej przeciwne zmianom.