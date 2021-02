USA: zmarł Larry Flynt, król porno, jak go nazywano. Stworzył magazyn Hustler dla dorosłych mężczyzn

Nie żyje Larry Flynt, król porno jak go nazywano. Miał 78 lat.

Był właścicielem magazynu Hustler, kierował go do dorosłych mężczyzn. Prowadził też kasyna, robił filmy, zakładał strony internetowe, bronił Pierwszą Poprawkę do konstytucji USA.

Od lat poruszał się na wózku inwalidzkim po tym jak został postrzelony przez jego wroga. Od dziesięcioleci cierpiał na problemy zdrowotne i można sobie wyobrazić, że było trudne - powiedział jego bratanek Jimmy Flynt Jr. Dodał: Kochałem go i niech spoczywa w pokoju”.

Zaczynał od klubu ze striptizem w Ohio by stać się właścicielem Hustlera, jednego z najbardziej skandalicznych magazynów dla dorosłych. Flynt rzucał wyzwanie establishmentowi i był nielubiany przez religijną prawicę i grupy feministyczne, które twierdziły, że poniża kobiety Flynt przez całe życie utrzymywał, że zajmuje się nie tylko branżą porno, ale także jest obrońcą wolności słowa.