USA: Zabiła ciężarną kobietę i wyjęła płód. Kilka godzin przed egzekucją, sąd ją wstrzymał

Na kilka godzin przed egzekucją sędzia federalny James Hanlon z Indiany wstrzymał ją. Dzięki temu Lisa Montgomery dostała szansę na drugie życie. Lisa Montgomery, jedyna kobiety oczekująca na federalną karę śmierci miała zostać stracona we wtorek, 12 stycznia w Terre Haute w stanie Indiana. Gdyby doszło do egzekucji, Montgomery byłaby pierwszą skazaną na śmierć kobietą od prawie 70 lat. Ostatnią kobietą straconą przez rząd Stanów Zjednoczonych była Bonnie Heady, która zginęła w komorze gazowej w Missouri w 1953 roku.

Kim jest Lisa Montgomery? W grudniu 2004 roku pojechała z Kansas do domu Bobbie Jo Stinnett w Missouri, rzekomo po to, by kupić szczeniaka. Po wejściu do domu zaatakowała i udusiła Stinnett, która był w ósmym miesiącu ciąży. Rozcięła brzuch ofiary, wyjęła dziecko, które do dziś żyje.

W 2007 roku ława przysięgłych uznała Montgomery winną zbrodni i skazana została na śmierć. Jej prawnicy twierdzą, że jako dziecko była bita przez co jest chora psychicznie i nie powinna zostać skazana na karę śmierci.

W ramach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości przestępców sądzi się w sądach federalnych lub stanowych. Niektóre przestępstwa, jak fałszowanie pieniędzy, są z automatu sądzone na szczeblu federalnym, podobnie jak sprawy, w których USA są stroną lub takie, które dotyczą naruszenie konstytucji.

Kara śmierci została zdelegalizowana na szczeblu stanowym i federalnym decyzją Sądu Najwyższego z 1972 roku. Decyzja Sądu Najwyższego z 1976 roku pozwoliła stanom na przywrócenie kary śmierci, a w 1988 rząd przyjął ustawę, która ponownie dopuściła ją na szczeblu federalnym. Z 78 osób skazanych na śmierć w sprawach federalnych w latach 1988-2018, tylko trzy osoby stracono.