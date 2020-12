USA: wybuch samochodu w Nashville. Policja nie wyklucza celowego działania

Co więcej Aaron także dodał, że trzy osoby zabrane do okolicznych szpitali, jednak żadna z nich nie była w stanie krytycznym. Powiedział także, że niektóre osoby zostały zabrane na przesłuchanie w sprawie zdarzenia.

Dla agencji Associated Press wypowiedział się jeden z mieszkańców miasta. - Wszystkie moje okna, każde jedno z nich, zostało wysadzone. Gdybym tam stał, byłoby to okropne - relacjonował. - To było jak bomba. To było tak duże – dodał.