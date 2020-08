USA: W Teksas może uderzyć huragan o niespotykanej sile. Na jego drodze może się znaleźć kilkumilionowe Houston

Jeśli Laura i Marco znajdą się wystarczająco blisko siebie - co może się zdarzyć – spodziewać się można tak zwanego Efektu Fujiwhara (od nazwiska japońskiego naukowca Dr Sakuhei Fujiwhara).

Występuje on, gdy dwa cyklony tropikalne zbliżają się do siebie i zaczynają krążyć wokół wspólnego centrum. A tak się może zdarzyć w tym tygodniu, gdy po raz pierwszy dwa huragany jednocześnie mogą uderzyć w Zatokę Meksykańską.

W przeszłości dwa razy, w latach 1933 i 1959 dwie burze tropikalne wystąpiły w tym samym czasie w rejonie Zatoki Meksykańskiej Nie były one jednak huraganami. Tym razem może dojść do spotkania dwóch tropikalnych cyklonów, co da wspomniany Efekt Fujiwhara. Najczęściej występuje on w przypadku cyklonów tropikalnych, takich jak tajfuny czy huragany, ale zdarza się również w innych przypadkach. Efekt Fujiwhara miał też miejsce w 1974 roku, kiedy huragany Ione i Kirsten wirowały wokół siebie na wschodnim Pacyfiku.