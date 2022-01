USA: Uwięziony w śniegu pies uwolniony w ostatniej chwili przez ratowników

Najpierw uciekł właścicielowi w górskie pustkowia, by cztery miesiące później ratownicy odnaleźli go uwięzionego w 1,5-metrowym śniegu.

Pies w typieł owczarka niemieckiego został uratowany w pobliżu jeziora Tahoe w Kalifornii. Był zakopany w głębokim śniegu, temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy w ciemności wędrowali po stromym terenie Sierra Nevada i jeden z nich zauważył ciemny kształt pod drzewem. Nie ruszał się. To był poszukiwany Russ.

Wcześniej dostrzegł go narciarz, ale gdy zbliżył się do psiaka, ten groźnie warknął. Mężczyzna zrobił zdjęcia czworonoga i umieścił je na Facebooku - donosi „San Francisco Chronicle”. To wywołało akcję ratunkową członków organizacji non-profit zajmującej się poszukiwaniem i ratowaniem zwierząt z siedzibą w South Lake Tahoe w Kalifornii.

Tak zakończyła się czteromiesięczna odyseja Russa po bezdrożach regionu Lake Tahoe, podczas której stawił czoła pożarom, burzom śnieżnym, a może nawet starciu z kojotem - mówili The Washington Post ratownicy.