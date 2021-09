USA. Ulewy po huraganie Ida dotarły do Nowego Jorku, osiem osób nie żyje. "Historyczne wydarzenie pogodowe" [ZDJĘCIA]

Według Billa de Blasio w nocy ze środy na czwartek Nowy Jork nawiedziło "historyczne wydarzenie pogodowe". Stan wyjątkowy wprowadzono także w całym stanie Nowy Jork oraz w New Jersey. Według amerykańskich mediów tylko do tej pory stwierdzono co najmniej osiem ofiar, które poniosły śmierć w wyniku nawałnic w regionie Środkowego Atlantyku. Cztery z nich zginęły w samym Nowym Jorku, w dzielnicach Brooklyn i Queens, po tym jak błyskawicznie wzbierająca woda uwięziła je w piwnicach, gdzie szukały schronienia.

W całym mieście zawieszono funkcjonowanie prawie wszystkich linii metra. Do godzin porannych w czwartek obowiązywał także zakaz poruszania się własnymi środkami transportu.

- Nie wychodźcie z domów i nie wyjeżdżajcie na drogi. Pierwszeństwo należy do służb ratowniczych, które muszą wykonywać swoje obowiązki. Jeśli zastanawiacie, czy nie wyjść - nie róbcie tego. Trzymajcie się z daleka od stacji metra i ulic. Zostańcie w domach. - apelował w środę wieczorem w mediach społecznościowych burmistrz Nowego Jorku.