USA: Udany przeszczep świńskiego serca u 57-letniego pacjenta. To pionierski zabieg

Choć jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy operacja zadziała, jest to krok w trwającym od dziesięcioleci dążeniu do wykorzystania narządów zwierzęcych do przeszczepów ratujących życie.

- Albo śmierć, albo ten przeszczep. Chcę żyć - powiedział mieszkaniec Maryland w przeddzień pionierskiej operacji. - Ojciec nie miał innego wyjścia - dodał jego syn The Associated Press.

- Przeprowadzona operacja pokazała, że zwierzęce serce może nadal funkcjonować w człowieku bez natychmiastowego odrzucenia - powiedzieli medycy. David Bennett nie został wcześniej zakwalifikowany do przeszczepu ludzkiego serca. Teraz jest wciąż podłączony do sztucznego płuco-serca, którego wspomaga jego nowy organ.

Najbliższe tygodnie będą miały decydujące znaczenie, ponieważ Bennett dochodzi do siebie po operacji, a lekarze uważnie monitorują stan jego serca.

Istnieje ogromny niedobór narządów ludzkich oddawanych do przeszczepu, co skłania naukowców do poszukiwania sposobów na wykorzystanie narządów zwierzęcych. W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 3800 przeszczepów serca, co jest rekordową liczbą, według United Network for Organ Sharing, która nadzoruje krajowy system transplantacji.

- Jeśli to zadziała, będzie nieskończona podaż tych narządów dla cierpiących pacjentów – powiedział dr Muhammad Mohiuddin, dyrektor naukowy programu przeszczepu zwierząt na człowieka na Uniwersytecie Maryland.

Jednak wcześniejsze próby takich przeszczepów zakończyły się niepowodzeniem, głównie dlatego, że ciała pacjentów szybko odrzuciły narząd zwierzęcy. Naukowcy przypominają, że w roku 1984 Baby Fae, umierające niemowlę, żyło przez 21 dni z sercem pawiana.