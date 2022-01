USA: Terrorysta w synagodze w Teksasie był Brytyjczykiem. Zabili go agenci FBI

Zastrzelonym terrorystą, który przetrzymywał przez 10 godzin zakładników w synagodze w Colleyville w Teksasie, był 44-letni obywatel Wielkiej Brytanii Malik Faisal Akram z Blackburn.

Został on zastrzelony w sobotę przez agentów FBI. Żaden z zakładników nie ucierpiał. Akram domagał się uwolnienia Aafii Siddiqui, absolwentki prestiżowego Massachusetts Institute of Technology, pakistańskiej neurobiolog podejrzanej o powiązania z Al-Kaidą. W roku 2010 skazano ją na 86 lat więzienia za próbę zabicia żołnierzy USA i i agentów FBI w Afganistanie. Przebywa ona w więzieniu w Fort Worth, 30 km od synagogi.

W związku z atakiem na synagogę w Teksasie aresztowano dwóch nastolatków w Manchesterze w Anglii. Szczegóły dotyczące wieku i płci tej pary nie zostały ujawnione.

Według amerykańskich źródeł policyjnych, Akram przybył do Nowego Jorku dwa tygodnie temu. Brat Akrama, Gulbar, potwierdził jego śmierć i przeprosił ofiary. Dodał, że w tych dramatycznych godzinach współpracował z bratem, negocjatorami i FBI, ale nie udało się przekonać go do poddania się.