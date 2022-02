USA: Szczęśliwe narodziny na pokładzie samolotu linii United Airlines w locie z Afryki do Ameryki

Kobieta urodziła zdrowego chłopca na pokładzie maszyny United Airlines, który odbywał niemal dwunastogodzinny lot ze stolicy Ghany Akry do Waszyngtonu w USA. Maszyna była w chwili porodu na wysokości 11 kilometrów.

Podróżująca ciężarna kobieta miała zgodnie z planem rodzić dopiero pod koniec lutego, kiedy niespodziewanie zaczęły się bóle w samolocie. Załoga natychmiast przystąpiła do odebrania porodu. Najpierw przeniesiono ciężarną do przedziału pierwszej klasy.

Do lekarza z Ghany, który praktykuje w USA, dołączyła była pielęgniarka, która w tym locie była stewardesą, oraz inna pielęgniarka z Dayton w Ohio i wszyscy razem razem pomogli kobiecie urodzić dziecko. Do akcji przyłączył się również Stephen Ansah-Addo - rezydent dermatologii na Uniwersytecie Michigan - gdy usłyszał wezwanie do lekarzy na pokładzie.

Rzecznik United Airlines powiedział, że załoga była profesjonalna, działała szybko, pomagała lekarzom i zapewniała wszystkim bezpieczeństwo podczas lotu.