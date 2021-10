USA: szczepionka Pfizera chroni przed hospitalizacją pół roku, potem konieczna jest dawka wzmacniająca.

Jak wynika z badań, szczepionka firmy Pfizer przeciwko Covid -19 zapewnia 90-procentową ochronę przed hospitalizacją przez sześć miesięcy.

Dawka wzmacniająca tej szczepionki powinna być jednak podawana, bo z najnowszych amerykańskich badań wynika, że skuteczność preparatu Pfizera spada w miarę upływu czasu od zaszczepienia się.

Naukowcy badali skuteczność szczepionki Pfizer-BioNTech w zapobieganiu koronawirusowi. W przypadku osób całkowicie zaszczepionych skuteczność przeciwko zakażeniu Covid wynosi 73 proc., przed ciężkim przebiegiem choroby około 90 proc, niezależnie od wariantu koronawirusa,

Jednak w miarę upływu czasu od zaszczepienia spada skuteczność szczepionki przeciw zakażeniu. Po miesiącu wyniosła ona 88 proc, po pięciu miesiącach już tylko 47 procent. Do analiz wykorzystano dokumentację medyczną kilku milionów osób, co daje gwarancję, iż są one wiarygodne.

Przy czym brano pod uwagę osoby od 12. roku życia, z czego połowę stanowiły kobiety. Generalny wniosek, jaki płynie z tych badań, jest taki, że szczepionka Pfizera wykazuje wysoką skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi i hospitalizacji do mniej więcej pół roku od przyjęcia drugiej dawki preparatu, nawet w przypadku najbardziej zaraźliwego i wariantu koronawirusa Delta.