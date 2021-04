USA: Strzelanina w siedzibie firmy FedEx w Indianapolis, osiem osób zginęło. Napastnik popełnił samobójstwo

Mężczyźni wtargnęli do szpitala covidowego w Katowicach i nagrywali filmik. Interweniowała policja

Dwóch mężczyzn wtargnęło na teren szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Bez maseczek, ale za to z telefonami, którymi próbowali nagrać wszystko, co dzieje się w budynku. Jeden z nich samodzielnie opuścił placówkę, drugiego wyprowadzili mundurowi. - To „pseudodziennikarze” szukający sensacji za wszelką cenę - uważa biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.