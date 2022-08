USA: Strzelanina w restauracji Waffle House w Nashville. Travis Reinking zabił cztery osoby i uciekł, James Shaw Jr. bohaterem [WIDEO]

Napastnik, którego policja w Nashville zidentyfikowała potem jako 29-letniego Travisa Reinkinga z Illinois, wtargnął do Waffle House w dzielnicy Antioch w niedzielę o godzinie 3:25 w nocy czasu lokalnego. Mężczyzna był nagi, miał na sobie tylko zielony płaszcz, który, uciekając, zostawił w lokalu – poinformowały lokalne służby. Reinking podjechał do restauracji furgonetką, postrzelił dwie osoby na zewnątrz i wszedł do środka Waffle House. Tam otworzył ogień do gości i obsługi. Trzy osoby zginęły na miejscu, czwarta w szpitalu. Dwie osoby są ranne.

Źródło:

RUPTLY

Bohaterem w USA został już nazwany jeden z klientów Waffle House James Shaw Jr., który zaatakował mężczyznę i zmusił go do opuszczenia lokalu. Jak relacjonował na konferencji prasowej w niedzielę, kiedy Reinking wtargnął do lokalu, wybuchła panika, ludzie chowali się pod stołami, wszędzie słychać było dźwięk tłuczonego szła. Shaw Jr schował się w toalecie, pocisk przebił jednak drzwi i mężczyzna został ranny w ramię. – To właśnie wtedy podjąłem decyzję – ponieważ nie było możliwości zaryglowania drzwi [toalety] – że jeśli już do tego dojdzie, to [napastnik] będzie musiał się wysilić, żeby mnie zabić – mówił dziennikarzom.