USA: Strach przed Omikronem, z pomocą szpitalom przyjdzie wojskowy personel medyczny

Szpitale od Wielkich Jezior po północny wschód już teraz borykają się z falą pacjentów. którzy zarazili się wariantem delta w listopadzie i grudniu. Urzędnicy ds. zdrowia publicznego obawiają się, że Omikron przytłoczy ośrodki służby zdrowia kolejnym napływem pacjentów. Szybki pochód Omikronu w Stanach Zjednoczonych wzbudził niepewność co do planów ludzi na spotkania z rodziną. Amerykanie szukający w domu testów, aby upewnić się, że nie są zakażeni przed podróżą w święta, odkryli, że półki w wielu aptekach w kraju są puste.

Administracja Bidena utworzy stronę internetową, na której Amerykanie będą mogli zamówić bezpłatne testy w domu do dostarczenia do swoich domów, ale te zestawy nie będą gotowe do do stycznia. Wysoki urzędnik administracji powiedział, że Biały Dom wciąż dopracowuje szczegóły. Pierwsza dostawa testów od producentów nadejdzie w styczniu, tworzymy darmowy i łatwy system, aby udostępnić testy Amerykanom, powiedział jeden z urzędników administracji waszyngtońskiej. Aktywnie pracujemy nad sfinalizowaniem mechanizmów dystrybucji i w nadchodzących tygodniach podamy więcej szczegółów na ten temat, dodał.