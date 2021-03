USA: rusza proces policjanta, oskarżonego o zabójstwo czarnoskórego George'a Floyda. Sąd zamieniony w twierdzę

Sprawa Chauvina jest pod wieloma względami niezwykła: stawi się na niej czołówka prawników, będzie objęta ścisłą ochroną i będzie transmitowana na żywo . Biuro prokuratora generalnego stanu Minnesota zwróciło się do Neala Katyala, który prowadził sprawy przed Sądem Najwyższym, aby pomógł w oskarżeniu policjanta.

Staje się to dziewięć miesięcy po śmierci czarnoskórego, która wywołała falę protestów w Ameryce przeciwko brutalności policji. Na początek musi zostać wy-brana ława przysięgłych w sprawie przeciwko Derekowi Chauvinowi, który został sfilmowany, gdy kolanem przyciska powalonego na ziemię Floyda przez dziewięć minut, a skuty kajdankami miał problemy z oddychaniem.

Trzej inni funkcjonariusze zaangażowani w aresztowanie Floyda - Alexander Kueng, Thomas Lane i Tou Thao - mają mniejsze zarzuty i będą sądzeni oddzielnie. Wszyscy czterej policjanci zostali zwolnieni ze służby. Aresztowanie Floyda było spowodowane podejrzeniami, że próbował on zapłacić w sklepie fałszywym banknotem 20-dolarowym.

Chauvin został jesienią ubiegłego roku zwolniony z więzienia po wpłaceniu wysokiej kaucji i oczekuje się, że nie przyzna się do winy. Chauvin działał zgodnie z polityką policji, wyszkoleniem i swoimi obowiązkami - twierdzi jego prawnik Eric Nelson. Zrobił dokładnie tak, jak go wyszkolono.

Według Nelsona Floyd zmarł w wyniku przedawkowania narkotykiem. Podczas sekcji zwłok znaleziono ślady narkotyku w jego organizmie, ale stwierdzono, że przyczyną śmierci było „ucisk na szyję”. Ben Crump, prawnik reprezentujący rodzinę Floydów, powiedział, że spodziewa się, iż obrona brutalnie zaatakuje postać Floyda. Będą wyciągać przeciwko niemu wszelkie możliwe brudy i spróbują sprawić, że zapomnimy o tym, co widzieliśmy na filmie, jak był on przyciskany przez policjanta do ziemi.

Wystarczy, by jeden przysięgły był przeciwny za uznaniem policjanta winnym śmierci Floyda, a doszłoby do zawieszenia ławy przysięgłych i zapewne zapoczątkowałoby kolejną falę demonstracji. Dlatego władze zmobilizowały tysiące policjantów i członków Gwardii Narodowej, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas proce-su.

Gmach sądu hrabstwa Hennepin, w którym odbywa się proces, przypomina obecnie obóz otoczony betonowymi barierami i ogrodzeniem z drutu kolczastego. Przyszłym przysięgłym j przedstawiono 15-stronicową ankietę. Na ile jesteś przychylny, a na ile przeciwny ruchowi Black Lives Matter?, to jedno z pytań. Czy kiedykolwiek oglądałeś film ze śmierci George'a Floyda?. Jeśli tak, ile razy?, padło w kolejnym pytaniu.